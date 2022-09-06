Украинский телеведущий Владимир Остапчук упорхнул за границу во время войны, в то время как его супруга Кристина Горняк осталась дома, поклонники заподозрили неладное.

В своем Инста-блоге красавица-жена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк всё чаще выкладывает снимки из своей жизни и делится мыслями и переживаниями, однако в последнее ее муж куда-то исчез и фанаты начали что-то подозревать.

В тоже время на странице Остапчука в последнее время также нет фотографии с супругой. Сейчас шоумен находится в Польше, где с удовольствием позирует на фоне чужих ягодиц.

Пользователи сети принялись активно принялись делится своими догадками и задавать вопросы Кристине. Особо наблюдательные заметили, что Кристина и Владимир перестали носить обручальные кольца.

"Кристиночка , вы реально крутая девушка ! Самодостаточная ! Сногсшибательная ! Вы достойна быть любимой ! Вы настоящая ! Вы мне очень импонируете как личность",

"Что-то у них не то…",

"А ты переехала в свою квартиру жить? Или я что-нибудь пропустила?",

"А где Вова пропал?",

"Во всех отношениях бывают взлеты и падения! Это нормальный процесс! Давайте будем деликатными. Нам расскажут то, что нам нужно знать и когда нужно будет знать",

"Дай боже чтобы у них все было хорошо, но отсутствие обручального кольца у Кристины что у Владимира говорит об обратном, просто иногда нужна перезагрузка, главное чтобы не было ничего серьезного, потому что глаза у Кристины говорят не очень утешительные факты, даже роза на фото не свидетельствует никакого хепиэнда, просто нежное фото", - пишут озадаченные поклонники.

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