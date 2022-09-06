Недавно певица Злата Огневич презентовала песню и клип под названием "Лелека", где главным героем стал Даниэль Салем.

Украинская певица Злата Огневич посетила "Сніданок з 1+1" с презентацией новой песни "Лелека". В клипе певицы и героини шоу "Холостячка" на песню "Лелека" снялся телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в зоне боевых действий в составе ВСУ. Она рассказала об этом подробнее.

Злата Огневич рассказала, что у Даниэля Салема было очень мало времени, однако он согласился приехать, когда услышал, что история будет посвящена украинским женщинам и расскажет историю семьи.

"Я рассказала, что этим проектом мы поддержим наших девушек и женщин. Ведь мы собираем средства в фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от войны. И Даниэль согласился, сам приехал на съемки, хотя у него было очень мало свободного времени", вспомнила певица.

Злата Огневич также рассказала, что Даниэль Салем приехал и отснялся, а уже уехал в ночь сразу в зону боевых действий. Певица очень благодарна ему за это.

"Я ему очень благодарна за работу и когда кончится война, я очень хочу, чтобы он сыграл в настоящем большом драматическом кино. Потому что таких актеров очень мало", добавила она.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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