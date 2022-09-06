Бизнесвумен и продюсер Ирина Горовая трогательно поздравила с днем ​​рождения своего сына от рэпера Алексея Потапенко (Потапа).

Звездный отец Андрея Потапенко, которому 6 сентября исполняется 14 лет, с начала полномасштабного вторжения рф живет за границей и не собирается ехать обратно в Киев. Потап игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует поклонников, которые задают ему подобные вопросы. На день рождения сына он тоже не приехал.

Ирина Горовая на своей странице в Instagram разместила яркое фото с младшим Потапенко, на котором можно оценить, насколько высоким и статным юношей он растет.

"Сынуля, мой взрослый и малыш одновременно ❤️Люблю тебя невероятно. Желаю быть свободным, счастливым и целостным. Обожай свою страну, маму, папу, сестру и всю семью. Горжусь тобой каждый день. Ты знаешь, я всегда рядом с тобой 😊", – написала продюсер.

Фотографию сразу же оценила дочь Ирины от первого брака Наташа Горовая, написав под постом: "Наш, уже такой взрослый, именинник!!!❤️😍".

Поклонники Горовой в комментариях присоединяются к поздравлениям и удивляются, как быстро вырос Андрей:

"Ого, как вырос! Поздравляю! 👍";

"Такой большой уже, помню его маленьким, когда ему было 8-9, как же быстро летит время 😢".

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