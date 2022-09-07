Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой визит к косметологу и похвасталась результатом после процедур.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк всегда находится в гуще событий. После съемок и волонтерства она продолжает следить за своей внешностью и находит время для похода к своему косметологу.

В Instagram Stories артистка разместила кадры из салона красоты, на которых показала, как ей делают чистку лица – удаляют комедоны.

«Сейчас проводится деоккупация территории…»- говорит Никитюк на камеру.

После этого она показала, как выглядит после посещения салоны красоты.

"На самом деле результат гораздо лучше", – отметила теледива.



Телеведущая сняла зеркальное селфи в магазине косметики. Она запечатлена в черных кожаных брюках и белом полупрозрачном трикотажном топе, под которым виден черный бюстгальтер.

Также Никитюк крупным планом показала свой бюст.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.