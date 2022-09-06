Популярная артистка, первая "Холостячка" Ксения Мишина после возвращения домой в Киев решила и дальше развивать свой магазин косметики. При этом не забывает Ксения рассказывать о личных лайфхаках по уходу за собой и делится различными секретами.

В этот раз Ксения заговорила о красоте волос, артистка не красится и всячески следит за их состоянием уже много лет. Поэтому Мишина знает множество способов, как сохранить хорошее состояние локонов подольше.

«Вы же знаете, что я очень забочусь о своих волосах. Всегда тестирую то, что может быть эффективным, поэтому делюсь рекомендацией. Каждая капсула содержит в себе много полезных витаминок и полезных компонентов, которые питают волосинку изнутри. Они содержат в себе витамины А, В, С, Е, биотин, гиалуроновую кислоту, масло цитрусовых, авокадо. И это еще малая часть этого состава!» - пишет Ксения.

Также на своей странице в Instagram артистка разместила откровенный пост о своей работе, а также поделилась фотографиями с красной дорожки.

"Знаете, что меня поддерживает в любой момент моей жизни? Моя профессия! На красной дорожке в Боснии и Герцеговине я подумала, а что делает меня мной? Моя внешность? Мое имя? Мое тело? И поняла, что я это что-то большее. В эти моменты счастья и реализации ты понимаешь, что я, настоящая я, это такой момент и поток", — пишет Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.