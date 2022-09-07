Популярный украинский ресторатор, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз кулинар поделился очаровательным видео, на котором показал, как готовить уникальное украинское печенье мандрики.

В подписи к публикации Евгений предложил фолловерам интересную идею – печь это печенье, фотографировать и выставлять в соцсети, таким образом популяризируя мандрики. Также шеф-повар погрузил поклонников в приятную ностальгию.

"Представьте, если бы вы выросли и помнили, что мама вам в детстве пекла мандрики. Там одно название печенья – сплошное добро и Украина. И вы бы сейчас сидели, немного мерзли от осени и вспоминали, как вы малыми брали эти горячие мандрики, смазывали вареньем из роз, ели и запивали черным чаем. Это ведь целое настроение жизни. И вы такие воспоминания можете еще сотворить, только своим детям. Чтобы они помнили это прикольное украинское печенье с сыром и маком и передавали его дальше", - написал Клопотенко.

Также Евгений дал задание своим фолловерам – готовить мандрики по его рецепту и нести его в массы: "Если заведете этот немного скрытый элемент культуры в социальное пространство, то и начнется его массовое возрождение. И когда в кафе через несколько лет увидите мандрики, то знайте, что это благодаря тому, что вы дали им огласку".

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