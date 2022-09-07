Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила фолловеров необычным кадром и рассказала, что у нее был сумасшедший день.

Как видно на новой фотографии, Надя запечатлела себя в зеркало примерочной, видимо, решила порадовать себя шопингом. Перед камерой артистка появилась в стильном сером костюме, который состоит из дерзко короткой юбки и пиджака оверсайз, под которым видно светлый топ. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице минимум макияжа, она устало смотрит в объектив.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Крейзи дей тудей". Поклонник тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Если бы у меня была такая учительница, я бы знала ее предмет на отлично", "Круто, огонь", "Чудесная", "Надя реально крейзи", "Но костюм прекрасный", "Уже через 10 дней будет премьера нового альбома "Сенси", "Наде ну очень подходят такие вещи", "Невероятный образ", "Боже, что за красота?", "Красотка".

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