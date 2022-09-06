Телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин, накануне обвенчавшийся с Дашей Квитковой, обратился к поклонникам.

На своей странице в Instagram Добрынин разместил длинный пост, в котором поделился соображениями о критиках.

"Чтобы лучше понять человека, представьте себя на его месте, – так говорит один из советов психолога Дейла Карнеги. Достаточно трудно высказать мнение и тем самым не задеть, не обидеть собеседника. Здесь важно научиться говорить о своих чувствах, но не давать оценку другим людям", - пишет Никита.

Экс-"Холостяк" также привел показательный пример.

"Мамы с детьми выехали за границу, чтобы уберечься от постоянного стресса и угрозы. Их мужья, родители остались здесь, чтобы работать, отправлять деньги своей семье и одновременно поддерживать армию. Трудно ли им? Конечно. Разлука и сотни километров дороги, невозможность" увидеться и ежедневные переживания о жизни близких. Почему уехали? Потому что могут. Хотят спать в тишине, а не под гул сирены. Это их выбор, и он не подлежит осуждению", — объясняет звезда.

При этом, как отмечает телеведущий, оставшиеся также правы, потому что у них есть на то причины.

"Бизнес, коллеги, родственники, друзья, работа, мужья и сыновья в опасности – все это важно для тех, кто остался и пытается просто жить. Давайте уважать выбор каждого. Сегодня осуждаете вы, завтра вас. Все возвращается, чтобы научить нас человечности💫 🙏", - добавил Добрынин.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.

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