Светлана Лобода также добавила, что до сих получает некоторое количество писем от фанатов из россии.

Известная украинская певица Светлана Лобода призналась, что после 24 февраля активно писала всем своим знакомым в россии в надежде достучаться хоты бы до кого-то из них. О том, как они отреагировали на ее письма и кадры о творящемся в Украине артистка рассказала в интервью российской оппозиционной журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала.

Артистка призналась, что ее попытки не увенчались успехом и тогда артистка поняла, что каждый человек сделал свой выбор – поддерживать или не поддерживать агрессивную войну.

"Я писала всем сообщения, высылала видео, просила увидеть все, что происходит. Потом я поняла, что зря это делаю. Это все не сработает. У каждого был свой выбор. С 24 февраля каждый сделал выбор, а к кому-то обращаться – было бесполезно... Я была крайне удивлена, что большая часть россии действительно поддерживает войну и те убийства, которые сейчас происходят в Украине", – прокомментировала Светлана Лобода.

Светлана Лобода также добавила, что до сих получает некоторое количество писем от фанатов из россии, которые уверяют, что не поддерживают войну и путинский режим, однако не могут ничего сделать и очень боятся наказания.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Также Politeka писала, что Лобода ответила на претензии, почему говорит на российском языке и не переходит на украинский.



