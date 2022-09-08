Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли в этом году стала активнее вести социальные сети, рассказывать о себе и планах, касающихся работы. Также артистка трогательно отправила в колледж дочь Захару и показала, как вместе они ездили смотреть общежитие.

В сети стали обращать внимание, что звезда даже выглядит лучше обычного и ей не надо подчеркивать какие-либо детали, все и так выглядит замечательно. Примечательно то, что артистка также отказывается от диет и уколов красоты.

Фанаты сравнили образы Джоли из 2005 года и 2021, отмечая изящность артистки:

«Еще; Beides sind schöner; Всегда белиссима❤️; Хорошего дня сегодня...🙆🥰🙏; люблю тебя анджелина; Все еще потрясающе!; Так замечательно, дорогая 😍; Ты не стареешь 👏; Красивая удивительная женщина 🔥; Ты все еще думаешь, что Анджелина стареет?; Разве это большая разница?; Красивые мои дорогие; Всегда великолепно 🥰» - пишут в сети.

Долгое время артистка скрывала фигуру под мешковатой одеждой, не появлялась перед камерами и избегала внимания.

А недавно звезда будто вернулась в прошлое и просто сразила молодым, цветущим и ярким видом без всяких ухищрений.

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