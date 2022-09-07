Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость активно занимается спортом и помогает украинцам овладеть растяжкой. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Катя опубликовала фотографию, где позировала в голубом платье и в босоножках. Звезда присела, впечатляя своей роскошной улыбкой.
"Не время умирать...", - написала Никитина в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Красивая", "Ты великолепная", "Няшка-улыбашка", "Красотуля", "В доверии Богу", "Правильные слова и очаровательные фото. Все будет Украина", "Волшебная и загадочная", "Живи и давай жить другим (с)", "Горячая блонда".
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