Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников нескромной фотосессией, которую устроила в интересной локации Мадрида.
На новых снимках Анна запечатлена возле замысловатого фонтана с голубой водой. Перед камерой модель появилась в откровенном черном платье с открытым декольте и соблазнительным вырезом внизу, которое подчеркнуло стройную фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.
В подписи к публикации Неплях написала: "Город, в котором я чувствую страсть ко всему…". Поклонники не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "После таких хороших фото, пусть появится принц скорее. Уже хочется видеть Аню влюбленной", "Очень красивая", "Такая волшебная", "Ох, какая прекрасная женщина", "Очень красивые фото", "Очень женственно!", "Софи Лорен в ассоциациях", "Платье огонь. И вы очень красивая", "Идеальная", "Огонь".
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