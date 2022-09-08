Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино, а также Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Также звезда участвовала во втором сезоне шоу "Маска", где выбрала образ "Феи". Но далеко пройти Лиле не удалось и она довольно быстро покинула проект. А недавно стало известно, что Ребрик осталась без работы, ведь телеканал полностью закрылся.
Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила заинтриговать новой работой.
"Готовимся к старту нового проекта", - написала Лиля, будучи на съемочной площадке.
"Готовимся к старту нового проекта, какого именно, не скажу, на каком канале, тоже не скажу, но тем интересней будет. Дождитесь", - сказала Ребрик.
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Также звезда показала ведущую Ирину Хоменко, которая тоже снимается, видимо, в новом проекте.
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