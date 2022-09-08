Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников горячей фотосессией, которую устроила в интересной локации посреди испанского Мадрида.

Как видно, перед камерой Анна появилась в соблазнительном образе – на ней откровенное ярко-желтое платье, бретельки которого слетели с плеч, этот наряд подчеркнул не только роскошное декольте модели, но и длинные стройные ноги и тонкую талию. Длинные волосы Анны распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и томный взгляд.

В подписи к публикации Неплях ничего не написала, оставила лишь эмодзи-лимон. Поклонники не остались равнодушные и тут же принялись комментировать новые фотографии девушки, засыпая ее комплиментами: "Прекрасная", "Да за что", "Соблазнительная", "Извините, а в чем задумка фотографа с лимонами? Вы красивы, как всегда, это мне понятно. Но лимоны на полу не понятно зачем", "Как бы я хотела фигуру как у Вас! Какие у вас параметры? Если не секрет. Интересно", "Какая красота", "Чудо-женщина", "Почему так красиво?", "Огонь".

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