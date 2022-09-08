Актриса Ольга Сумская, недавно попавшая в скандал из-за сотрудничества с российским режиссером, высказалась о сложной потере для себя. Ольга рассказала о том, как скучает по отцу и ей не хватает его яркого характера и пестрых слов - мужчина шестого сентября отмечал бы свой день рождения.

«Папа… 6 сентября. Сегодня твой рождение, мой родной. Я знаю, что ты всегда рядом! 🙏🏻 Боль утраты никогда не исчезнет, ​​ты просто живешь с этим…

Помню эпизод с детства…Тогда мы жили в Запорожье, родители работали в театре им.В.Магара… На собрании труппы объявили, что Вячеславу Сумскому подписано звание народного артиста СССР! актера после государственных премий… На что папа сказал: «Я отказываюсь от этого звания, потому что я НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ и мне этого достаточно», лишив себя многих привилегий… Таким он был. Безгранично талантливым и принципиальным во всем…

Люблю тебя, мой самый дорогой в мире!🙏🏻❤️» - высказалась Ольга под трогательными кадрами. Также она представила по случаю 88-летия со дня рождения и светлой памяти Вячеслава Сумского легендарную песню, которая звучит в исполнении папы.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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