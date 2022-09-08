Певица Надя Дорофеева объяснила, почему разорвала отношения с Дантесом, но украинцы ей не поверили.

В марте одна из самых красивых и гармоничных пар украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе через 11 лет отношений, более шести из которых звезды были в браке. В интервью ЖВЛ , вышедшему на украинском канале артистка впервые рассказала, почему разорвала отношения с мужем

"Мы понимали, что мы друзья. Мы понимали это, но все равно хотелось попробовать еще. Нам очень хорошо жилось, но оно уже не работает, как муж и жена", — объяснила Дорофеева. Комментируя роман с Кацуриным, артистка сообщила, что они "просто влюбились".





Однако украинцы не поверили в искренность таких заявлений. Свои комментарии они оставляют под интервью.

«Даже если отношения с мужем исчерпали себя. Это не повод разрушать семью друзей. Ничего кроме призрения Надя не вызывает сейчас»,

«Ну почему ни слова от души, только то что нужно втюхать, игра , игра , игра, все для карьеры»,

«Так мне нравилась Надя, но сейчас что-то с ней не так. Нет той искренности, того ощущения радости которой она излучала, нет преданности своим фанам, еще до войны она изменилась. Я не хейтер, я была ее фанаткой, а сейчас нет»,

«Очень много кривлянья! Советую пристальнее взглянуть на себя и не преувеличивать свое творчество ивнешние данные»,

«Надя все никак не повзрослеет»,

«Никогда мне как человек не нравился, и тем более сейчас»,

«Такая искусственная:(((( во всех смыслах:(((( новая песня - смузи из нескольких популярных мелодий...напрасно потрачены средства:(((( и , вообще, эта певица, это для меня, стала токсичной»,

«Кто-то был написал об этих двух семьях, что они "свингеры", вы знаете оно, наверное, так и есть»,

«Не верю ни одному слову, как-то не выглядит искренне вообще», - пишут в сети.