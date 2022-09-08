Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который с начала войны вместе с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми выехал из родного Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное видео и трогательно поздравил дочку с днем рождения.

Как оказалось, единственная дочь Сергей Василина отмечает свое 12-летие. В честь этого звездный отец выложил в соцсети видео, в котором показал себя с дочкой. В ролике папа и дочь весело проводят время и гуляют в красивом осеннем парке среди желтого листья, а на фоне звучит песня, которую артист исполнил вместе с Василиной.

В подписи к публикации Бабкин написал: "Моей дочери сегодня 12 лет. Благодарю Бога за то, что она пришла однажды утром в мою жизнь. Она получила изнутри меня нежность, ласку и мягкость, которые были глубоко скрыты. Теперь я живу открыто, наслаждаясь этими знаниями. Она мои вдохновенные крылья. Когда на ее глазах радость, меня охватывает ощущение счастья, которое кажется, я могу преодолеть любые препятствия. У нас с ней невероятно мощная связь. Даже на межгалактическом расстоянии мы сможем слышать друг друга. Люблю тебя, солнце мое, звезда моя, жизнь моя. Спасибо тебе @veselinababkina_vb за песню длиной в жизнь".

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