95-річна королева Єлизавета II в посланні, присвяченому 70-річчю її правління назвала імена наступних приймальників і це не принц Вільям з Кейт Міддлтон. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на BBC.
Так, у повідомленні йдеться, що наступним королем стане син королеви принц Чарльз. У тексті монархиня згадала і його дружину, Каміллу. Виявляється, королева проявила бажання, щоб другу дружину її сина називали королевою, тобто вона б отримала такий же соціальний ранг, як у чоловіка.
Зазначимо, принц Чарльз одружився з Каміллою після загибелі принцеси Діани. Перший шлюб сина королеви був невдалий, тому після народження двох дітей подружжя розійшлося.
Принцеса Діана зізналася в одному з інтерв'ю, що в їхньому шлюбі завжди була присутня Камілла. Примітно, що останню принц Чарльз любив ще до зустрічі з принцесою Діаною, але тоді йому не дозволили з нею одружитися.
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"Леді Ді була б справжньою королевою, а не Ця Камілла", "Та, яка з неї королева? Друга справа Діана 😢", " вони так часто порушують правила,що можна було б перескочити чергу, і відразу призначити Вільяма. Молодий погляд потрібен, і його сім'ю люблять люди", - прокоментували новину в Мережі.
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