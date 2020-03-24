На початку цього року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл приголомшили заявою про складення з себе повноважень

Пара вирушила жити до Канади, і повернулася до Лондона всього на кілька днів з нагоди Дня співдружності націй (9 березня).

З першого квітня пара закриває свій офіс у Великобританії, адже саме з цього числа Меган і Гаррі офіційно позбудуться королівських обов'язків.

Однак, як стало відомо, Меган Маркл, щоб королева Єлизавета II не встигла, самовільно позбулася титулу, пише viva.ua.

Так днями на сайті благодійної організації Smart Works, де патроном служить Меган Маркл, зникли всі згадки про неї, як про королівську персону.

Тепер на порталі можна побачити згадку про Меган, як про просту "герцогині Сасекської".

Також процедуру з видаленням виконали і на сайті Асоціації університетів Співдружності, де також тепер немає приставки "Її королівська високість".

Нагадаємо, заяви про складання з себе повноважень Меган Маркл і принца Гаррі оточення пари сприйняв з обуренням. Люди думали, що герцогиня впорається з усіма проблемами і ніколи не складе з себе повноваження.

Джерела стверджують, що хоча Гаррі і Меган відчувають сильну неприязнь до преси, все ж є і інші люди і їх розчаруванню немає меж, адже вони були раді весіллю пари і народженню її дитини.

Варто відзначити, що колишні дівчата Гаррі не могли впоратися з натиском преси, але, коли в його житті з'явилася Меган, всі подумали, що саме вона зможе дати відсіч.

Нагадаємо також, що британські букмекерські контори вже ставлять 1/3, що Меган Маркл і принц Гаррі до кінця 2020 року оголосять про народження другої дитини.

Букмекери впевнені, що час після офіційної відмови від королівських обов'язків стане ідеальним для народження ще одного малюка.

Раніше пара говорила, що не хоче зупинятися на одній дитині і хотіла завести другу.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть придбати собі нерухомість у Штатах, повідомляють ЗМІ. Нібито герцогиня мріє більше часу проводити зі своєю матір'ю в США.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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