Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Даниэль Салем, который сейчас находится на фронте и защищает Украину от российских захватчиков, рассказал о трагедии. Пост появился на его личной странице в Instagram.

В частности, Даниэль Салем написал на своей странице о побратиме, и со слов, которыми он его описывает, становится понятно, что боевой товарищ погиб. Даниэль Салем также поделился теплымы воспоминаниями о погибшем товарище, которого он называет "братиком".

"Мы с тобой познакомились 24-го! Ты, взяв гранату, положил ее в карман. Затем взяв запал к ней и разглядывая, разогнул усики, достал чеку, и с огромным удивлением смотрел как улетает скоба)) Единственное, что я успел сказать (ты это зачем сделал?), потом звук разрыва запала и куча изумленных глаз, устремленных на тебя. Следующая картина, нас комбат везет в медсестре. Помню, еще долго с тобой смеялись как дети, и это только одна история наших приключений. Ты был непосредственным и светлым! Я не знал таких людей, как ты, всегда с улыбкой, всегда с честью! Жму руку, братик», — написал Салем.

В комментариях пользователи сети оставили слова сочуствия, кроме того их очень тронуло письмо Салема к своему погибшему другу.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем семь раз попадал под обстрелы, ведущий даже записал прощальное видео.