Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков возмутился тем, что российский актер поддерживает захватчиков, которые убивают невинных людей.

Российский актер иван охлобыстин, активно поддерживающий захватническую политику путина, приехал в оккупированный россией Донецк. Украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков не смог на это спокойно реагировать и отерагировал на эту новость в своем блоге Instagram.

Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков возмутился тем, что российский актер поддерживает захватчиков, которые убивают невинных людей. Более того, он приехал покрасоваться и сфотографироваться рядом с краденным россиянами украинским зерном.

"Вот еще один верующий трогает своими кровавыми руками наше украинское зерно на временно оккупированной территории. Зерно, которое погрузили в ЗИЛы и вывезли в Россию. А потом он выпьет водки и помолится. Актер хороший. Человек г*вно", — эмоционально высказался Андрей Бедняков.

Стоит отметить, что свою позицию иван охлобыстин демонстрировал еще с 2014 года. Более того, одиозный актер неоднократно заявлял, что пойдет воевать с оккупантами против Украины. Кроме того, он неоднократно призывал убивать украинских детей и сбрасывать ракеты на житловые дома.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.