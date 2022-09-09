Известная юмористическая актриса, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко уже полгода живет за границей. Она впопыхах покидала Украину вместе с маленьким сыном в первые дни полномасштабного российского вторжения, и уже полгода не видела любимого мужа. Историю Яны рассказали на странице "Дизель шоу" в Instagram.

Также здесь опубликовали трогательное фото Глущенко с ее избранником Олегом Збаращуком. На снимке Яна тепло прижимается к сильному плечу мужа, а он нежно целует ее в висок, не обращая внимания на камеру.

"Яна Глущенко была вынуждена уехать за границу с маленьким сыном. И времени на сбор никаких чемоданов у нее не было. "Мы очень быстро уезжали из дома. Я взяла с собой лишь маленький чемодан, в который положила несколько вещей сына. И все. Мои вещи нам потом передавали. Но самая главная вещь, которая всегда была и есть со мной – мое кольцо. Я ее никогда не снимаю", – процитировали Яну в подписи к фото в соцсети.

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