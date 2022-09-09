Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к ВСУ.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена в интересный позах и стильном наряде. Перед камерой она вертится в коротеньких черных шортах и белой футболке, поверх которой накинула белоснежный пиджак на пуговицах необычного фасона. Свой образ девушка дополнила необычными ботинками на шпильках, черной кепкой и небольшой сумочкой.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Дякую ЗСУ за те, що настав вересень, а не сентябрь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Какая стильная и красивая девушка", "Даша, Вы хорошенькая. Я проезжала рядом, когда проводилась эта съемка – в жизни Вы еще лучше", "Такая стильная, украинские девушки самые красивые в мире", "Роскошная", "Очаровательная девушка", "Красивая, прекрасная", "Редко пишу комментарии, но вы действительно очень стильно выглядите, и имеете свой крутой стиль и энергетику".

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