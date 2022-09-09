Популярная украинская певица, актрис аи блогерша Анна Тринчер, которая едва ли не всю свою жизнь транслирует в Instagram, поделилась в микроблоге трогательным видео. В ролике девушка со своим женихом Александром Волошиным показала, как они вместе приглашали любимую бабушку на свою свадьбу.

В постановочном видео Анна, ее жених Александр и бабушка запечатлены на кухне, счастливая парочка торжественно объявляет бабушке, что она вместе с дедушкой приглашены на их роспись, и вручают ей специальный концерт с приглашением. При этом певица подчеркнула, что отказ не принимается. На это пожилая женщина очень эмоционально начала убеждать любимую внучку, что обязательно придет.

В подписи к публикации Тринчер коротко написала: "Уже скоро". К слову, дата росписи назначена на 24 сентября. Поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши: "Как это трогательно", "Это так мило", "Какая бабушка классная", "Класс. Как это круто и мило. Поздравляю", "Как это мило", "Сладкие какие. Счастья вам!", "Боже как это трогательно", "Очень жду", "Бабушка уже наверняка подумала, что у вас будет пополнение в семье", "Искренние эмоции, класс", "Как круто, все ждали этого момента".

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