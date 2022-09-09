Популярная украинская балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар, которая возглавляет Киевский хореографический колледж, на своей странице в Instagram рассказала, с какими трудностями столкнулась в этом учебном году из-за войны.

"Понимая все обстоятельства образовательного процесса 22/23 лет, мы должны составить идеальную "формулу игры" среди оффлайна и онлайн. Имея несколько групп аудиторий, на которые расформировались учащиеся и студенты. Те, кто сейчас в Киеве. Те, кто не может доехать до Киева. Те, кто за рубежом учится по программам учреждений, предоставивших временную образовательную приют. И еще миллион разных нюансов: от воздушных тревог до отсутствия, в некоторых случаях, качественного интернета", - рассказала Катя.

По словам балерины, сейчас все педагоги, менеджмент и руководство колледжа усердно работают на д тем, создать самые гибкие условия для их учеников.

"Хочется отметить, что никто не был к этому готов, но этот опыт как трамплин в современном образовании. Верю, что наша сильная профессиональная команда менеджмента, преподавателей и сотрудников уже в ближайшее время сможет подобрать идеальную и результативную формулу обучения во время войны", - подытожила Кухар.

Напомним, Дорофеева раскритиковала своего нового бойфренда, фото: "Грязные...".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Орла и решки" Бедняков распек российского актера, который явился в Донецк: "А потом он выпьет водки и...".

Также Politeka писала, что Сумская на эмоциях рассказала о непростой жизни самого дорогого мужчины: "Ты просто живешь с этим...".