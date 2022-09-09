Популярная украинская певица Оля Полякова выпустила новый трек о вере в победу и о том, как она себя сейчас чувствует.

В этот раз украинская певица Оля Полякова выпустила украиноязычную песню о вере в Победу. Недавно в прямом эфире артистка специально сожгла кокошник на Лысой горе, чтобы показать: она прощается со всем русским в своем образе.

«Все будет хорошо, Оля» – это эмоциональный хит в новом для певицы стиле, ведь в новые времена требуют нового звучания и новых месседжей. Музыку и слова к новому релизу создала автор знаменитой «Королевы ночи» - Ольга Бажана» - говорится в подписи под видео.

«Каждый из нас сейчас Оля; 😢до слез!!! Все будет хорошо, мурашки по телу; Мурашки и слезы! Великолепная песня🙏🏻❤️; Каждый день себе говорю "Все будет хорошо Оля"; Песня непревзойденная….; восхитительная песня 💙💛🇺🇦Сразу слезы покатились😢Все будет хорошо!» - пишут в сети.

До начала полномасштабной войны Оля Полякова была гастролирующей артисткой Украины. У нее были телевизионные контракты, концерты, многотысячные стадионы, любовь слушателей. Но, как и у всех украинцев, ее жизнь изменилась в одну ночь.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.