Победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский продолжает давать уличные концерты в Ивано-Франковске и мечтает после победы выступить на Красной площади.

Как сообщает Politeka.net, украинский исполнитель Сергей Лазановский, о котором все заговорили после победы в 11 сезоне шоу «Голос країни», находится в Ивано-Франковске, где дает уличные концерты и работает на помощь ВСУ.

В своих Instagram stories артист поделился кадрами выступлений, которые снимали зрители.

Сергей спел много хитов под гитару, среди которых «Червона рута» Софии Ротару, «Вона» группы «Плач Эремии», а напоследок исполнил Гимн Украины.

Кроме того, артист сообщил зрителям, что мечтает после победы устроить уличный концерт на Красной площади в Москве и петь «Червону руту».

"Эту песню будем петь на Красной площади после победы", - отметил он.

Вокруг музыканта собралась толпа украинцев, которые подпевали Лазановскому.

Отметим, что Сергей Лазановский дает концерты не только в Ивано-Франковске, но и других городах. Победитель "Голоса" был замечен в разрушенной российскими оккупантами Буче, после которой вернулся под впечатлениями.

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