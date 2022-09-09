Как сообщает Politeka.net, украинский исполнитель Сергей Лазановский, о котором все заговорили после победы в 11 сезоне шоу «Голос країни», находится в Ивано-Франковске, где дает уличные концерты и работает на помощь ВСУ.
В своих Instagram stories артист поделился кадрами выступлений, которые снимали зрители.
Сергей спел много хитов под гитару, среди которых «Червона рута» Софии Ротару, «Вона» группы «Плач Эремии», а напоследок исполнил Гимн Украины.
Кроме того, артист сообщил зрителям, что мечтает после победы устроить уличный концерт на Красной площади в Москве и петь «Червону руту».
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"Эту песню будем петь на Красной площади после победы", - отметил он.
Вокруг музыканта собралась толпа украинцев, которые подпевали Лазановскому.
Отметим, что Сергей Лазановский дает концерты не только в Ивано-Франковске, но и других городах. Победитель "Голоса" был замечен в разрушенной российскими оккупантами Буче, после которой вернулся под впечатлениями.
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