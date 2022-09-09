Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о своих детях, публикует полезные рецепты и впечатляет рассказами о жизни. Также артистка любит показать свой типичный день и процедуры, которыми сейчас увлечена ради похудения.
По словам Анны, красота требует жертв и сейчас она желает сбросить минимум пять кг. Для этого артистка стала ходить на кинезиотейпирование – это наклеивание на тело специальных лент, в строго обозначенных местах и с учетом всех анатомических параметров тела пациента.
Как можно заметить из новых Стори Анны, с тейпами на шее и спине она ходит и дома. К тому же, ранее Саливанчук прошла через сложную операцию и долгое время скрывала шрам на шее.
Сейчас звезда старается привести себя в форму, которая будет для нее максимально комфортной.
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Также звезда рассказала об интересной инициативе и о "Капсуле времени", записав специальный ролик.
"Хочу сказать, что и вы можете оставить себя в истории. Всеукраинская капсула времени. Записываем сообщение для будущих себя и будущей Украины через пять лет. Я уже записала свое обращение, предлагаю и вам создать свою капсулу времени" - говорит Анна Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
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