Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения дочери.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Даша отправилась за границу, где работала моделью, но уже вернулась на родину, а Макс вызвался защищать страну от российских оккупантов – пилот записался в ряды территориальной обороны.
Теперь он служит в десантно-штурмовых войсках.
Так, в своих сторис Инстаграм Даша Хлыстун решила показать милый снимок, на котором запечатлена со своей годовалой дочкой Арианой.
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Даша попозировала сидя с малышкой на руках. Также она держала телефон и что-то увлеченно рассматривала.
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