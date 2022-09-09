Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения дочери.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Даша отправилась за границу, где работала моделью, но уже вернулась на родину, а Макс вызвался защищать страну от российских оккупантов – пилот записался в ряды территориальной обороны.

Теперь он служит в десантно-штурмовых войсках.

Так, в своих сторис Инстаграм Даша Хлыстун решила показать милый снимок, на котором запечатлена со своей годовалой дочкой Арианой.

Даша попозировала сидя с малышкой на руках. Также она держала телефон и что-то увлеченно рассматривала.

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