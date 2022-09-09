Украинский музыкант и экс-ведуший шоу "Орел и Решка" Коля Серга, который с начала войны пошел защищать Украину, предложил белорусам гнать в шею Лукашенко и показал замену.

Как пишет Politeka.net, Коля Серга не из тех, кто отсиживается в стороне и с первых дней войны делает многое, чтобы приблизить победу Украины над российскими захватчиками.

Музыкант выступает для военнослужащих, поднимает их боевой дух и занимается волонтерством. Он регулярно радует поклонников новыми фото и видео, показывая интересные моменты с жизни.

Так, в своих сторис Инстаграм Коля Серга показал мужчину, который внешне очень похож на белорусского диктатора Александра Лукашенко. Мужчина из Тернополя, и он военный.

Артист предложил белорусам гнать в шею Лукашенко, а вместо него сделать президентом нашего украинского.

"Дорогие друзья-белорусы, слухайте. Если вам так нравится внешне Лукашенко, шо вы так долго не можете от него избавиться, то я вам нашел отличную замену. Смотрите: порядочный, храбрый, мужественный. Все, забирайте! А того нах*р!" – обратился к гражданам соседней страны музыкант.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, Коля Серга откровенно признался, что с начала войны находился в эпицентре угрозы: "Мы охраняли..."

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