Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу живет со своей молодой невестой визажистом Лилией в Киеве.
Совсем недавно в своем Instagram-блоге возлюбленная Мурата выложила совместные снимки, сделанные в Межигорье.
Но внимание пользователей привлекла больше не фотография из Налчаджиоглу, а скорее внешний вид экс-спруга Ани Лорак.
Так, многие подписчики обратили внимание на перемены во внешности бизнесмена. За счет того, что мужчина отрастил бороду, а также слегка поправился, сложилось впечатление, что он даже немного постарел. Но в комментариях к фотографиям фолловеры отметили, что седина ему подходит.
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«Седина ему к лицу …», «"Мурат просто гуляющий... изменил один раз изменит и второй и третий...", "Лучше Лорак 🔥", "Ого, какие у него седые волосы", "Я не поклонница Лорак и у каждого своя история. Думаю Лорак любила очень Мурата", - высказываются в сети.
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