Любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" Анна Ризатдинова рассказала, как большой спорт сказался на ней.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка по художественной гимнастике. Звезда даже брала участие в Олимпийских играх, где заняла третье место в 2016 году. А несколько лет назад Анна решилась пойти на шоу "Танці з зірками", где была любимицей Влада Ямы, но победить ей не удалось. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Ризатдинова решила поболтать с фанами.

"Задайте мне вопрос", - написала Ризатдинова.

"Есть какие-то травмы со спорта, какие вы чувствуете и сейчас?", - написал вопрос фанат.

"Как раз после большого спорта у меня начали выползать все травмы. Мениски, грыжи...", - отметила Анна в ответе.

"Какую тренировку нужно гимнастка делать дома?", - спросил еще один фан.

"Дома можно растягиваться, каждое утро по 10 минут на каждую ногу. А также нужно тренироваться под присмотром тренера", - написала Анна.

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