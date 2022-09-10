Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка по художественной гимнастике. Звезда даже брала участие в Олимпийских играх, где заняла третье место в 2016 году. А несколько лет назад Анна решилась пойти на шоу "Танці з зірками", где была любимицей Влада Ямы, но победить ей не удалось. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Ризатдинова решила поболтать с фанами.
"Задайте мне вопрос", - написала Ризатдинова.
"Есть какие-то травмы со спорта, какие вы чувствуете и сейчас?", - написал вопрос фанат.
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"Как раз после большого спорта у меня начали выползать все травмы. Мениски, грыжи...", - отметила Анна в ответе.
"Какую тренировку нужно гимнастка делать дома?", - спросил еще один фан.
"Дома можно растягиваться, каждое утро по 10 минут на каждую ногу. А также нужно тренироваться под присмотром тренера", - написала Анна.
Напомним, заплаканная Анна Ризатдинова не выдержала и сообщила о проблемах за рубежом
А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" устроила горячую тренировку: эффектные кадры
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