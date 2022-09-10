Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который давно не появлялся в компании жены Кристины Горняк, был замечен с неизвестной блондинкой.
Так, в Instagram-сторис Владимир Остапчук продолжает знакомить своих фолловеров с красотами Венеции, куда поехал с украинской делегацией.
На новых снимках мужчина с мечтающим видом попозировал у причала.
«Венеция она такая», - отметил Остапчук.
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А также прокатился на гондоле по живописным каналам чудесного города.
Владимир умостился в гондоле закинув ногу на ногу. Компанию ему составила женщина-блондинка, по всей видимости, из его делегации.
Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк долгое время считались крепкой и гармоничной парой, но в последнее время поклонники стали замечать, что супруги перестали носить обручальные кольца, и заподозрили, что Горняк переехала в свою холостяцкую квартиру.
Фолловеры неоднократно интересовались, что случилось, но все вопросы остались без ответа.
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