Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли является популярной артисткой, которая активно рбаотает в качестве посла доброй воли ООН и намного реже снимается в новых кинолентах. Также в сети начали бурно обсуждать прошлое звезды и ее непростой развод с Питтом.

В издании Daily Mail неожиданно заявили, ссылаясь на слова соучредителя издания Rolling Stone Янна Веннера в своих мемуарах, что Джоли в 2005 году умышленно передала журналистам место свидания с американским актером Брэдом Питтом. Это было якобы необходимо для того, чтобы разрушить его брак с американской коллегой Дженнифер Энистон.

Таблоид отмечает, что Джоли решила выставить напоказ их тайный с Питтом роман на тот момент. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.

Ранее мы писали, Джоли прогулялась с дочерью Захарой, которую совсем недавно отправила в колледж и даже вместе с ней смотрела общежитие, в котором будет жить ее ребенок. По словам артистки, в тот момент она сдерживала слезы и правда хотела разрыдаться из-за того, что еще один член семьи будет уезжать на учебу.

На кадрах артистка в осеннем наряде мило беседовала с дочерью и прогуливалась после шопинга.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

Также Politeka писала, что "Дорогие люди…": Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео.