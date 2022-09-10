Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли является популярной артисткой, которая активно рбаотает в качестве посла доброй воли ООН и намного реже снимается в новых кинолентах. Также в сети начали бурно обсуждать прошлое звезды и ее непростой развод с Питтом.
В издании Daily Mail неожиданно заявили, ссылаясь на слова соучредителя издания Rolling Stone Янна Веннера в своих мемуарах, что Джоли в 2005 году умышленно передала журналистам место свидания с американским актером Брэдом Питтом. Это было якобы необходимо для того, чтобы разрушить его брак с американской коллегой Дженнифер Энистон.
Таблоид отмечает, что Джоли решила выставить напоказ их тайный с Питтом роман на тот момент. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.
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Ранее мы писали, Джоли прогулялась с дочерью Захарой, которую совсем недавно отправила в колледж и даже вместе с ней смотрела общежитие, в котором будет жить ее ребенок. По словам артистки, в тот момент она сдерживала слезы и правда хотела разрыдаться из-за того, что еще один член семьи будет уезжать на учебу.
На кадрах артистка в осеннем наряде мило беседовала с дочерью и прогуливалась после шопинга.
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