Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук продолжает жить дома вместе с мужем и сыновьями, не желая сбегать заграницу, как многие другие звезды. Также Анна отправила в первый класс сына и активно рассказывает в Инстаграм о своей жизни без прикрас.

Любит популярная исполнителньица позитивным образом привлечь внимание к себе. Она рассказывает о вкусных рецептах, делится личными проблемами или интригует весьма интересными образами.

Анна нередко делает акцент на своих формах и подчеркивает в нарядах то, что ей больше нравится. При этом Саливанчук не пересекает черту и ей нравится больше интриговать фанатов.

«Что-то задумала, но скажу потом! Если вы думаете, что способны на что-то, то вы правы! Если вы думаете, что у вас не получится, то вы тоже правы! Или вы руководите своим днем, или он руководит вами» - заключила Анна с новыми цитатами.

Мы также писали, артистка не раз признавалась, что любит готовить и регулярно делится с поклонниками интересными рецептами.

Так, у себя в Instagram Анна рассказала о своих успехах в приготовлении салата из телятины.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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