Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина активно ведет социальные сети и рассказывает о себе в ИНстаграм. Нередко артистка впечатляет образами и говорит о том, как правилньо ухаживать за лицом и телом.
«Начала курс корректирующего массажа. Процесс пошел, буду вам рассказывать, обещала все привести в порядок. Столько разных методик, и я так давно мечтала иметь время для себя.
И сейчас получила много сообщений в стиле: Ксения, зачем тебе этот массаж, у тебя же и так все хорошо? Но нет, девочки, мне конечно безумно приятно! Но я не идеальная, не таких, поэтому женщина должна о себе заботиться!» - говорит Мишина.
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Также артистка решила рассказать, с какими трудностями столкнулась в начале осени. Сейчас ее единственный сын Платон возобновил обучение в школе, а значит нужно рано вставать по утрам.
Мишина показала в Insta-сторис, как долго будит мальчика за ногу.
«Доброе утро. Начались подъемы в школу. Как не хочется вставать», - призналась артистка.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.