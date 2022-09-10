Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, почему у нее далеко не такие идеальные формы, как кажется фанатам.

Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина активно ведет социальные сети и рассказывает о себе в ИНстаграм. Нередко артистка впечатляет образами и говорит о том, как правилньо ухаживать за лицом и телом.

«Начала курс корректирующего массажа. Процесс пошел, буду вам рассказывать, обещала все привести в порядок. Столько разных методик, и я так давно мечтала иметь время для себя.

И сейчас получила много сообщений в стиле: Ксения, зачем тебе этот массаж, у тебя же и так все хорошо? Но нет, девочки, мне конечно безумно приятно! Но я не идеальная, не таких, поэтому женщина должна о себе заботиться!» - говорит Мишина.

Также артистка решила рассказать, с какими трудностями столкнулась в начале осени. Сейчас ее единственный сын Платон возобновил обучение в школе, а значит нужно рано вставать по утрам.

Мишина показала в Insta-сторис, как долго будит мальчика за ногу.

«Доброе утро. Начались подъемы в школу. Как не хочется вставать», - призналась артистка.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.