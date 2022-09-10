Певец Виталий Козловский, выступавший в москве во время войны, а также поддерживавший сепаратистку Нелю Штепу, получил орден от президента.

23 августа, в канун Дня Независимости, Владимир Зеленский наградил орденами ряд известных артистов, волонтеров, спортсменов, политических и других деятелей. Среди них оказались друзья президента по "Квартал 95", а также певцы, среди которых и Виталий Козловский.

Украинская певица Анжелика Рудницкая в интервью Елене Берестенко напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в москве. Поэтому решение о присвоении ордена "За заслуги" ІІІ степени Виталию артистка назвала "плевком в лицо украинскому народу".

"В 2018 году Виталий Козловский на День победы в москве выступал. Власть это не остановило, и они ему дали орден", – заявила Рудницкая.

Звезда вспомнила также, что в 2017 году Козловский поехал с цветами встречать скандальную сепаратистку, поддерживавшую оккупантов, экс-мэра Славянская Нелю Штепу. За фото с ней на певца тогда обрушился швал критики.

"За что им дали ордена? Я считаю, что украинскому обществу плюнули в лицо. Мне это крайне неприятно. Если мы об этом не будем говорить, будем делать вид, что мы этого не замечаем, то мы не изучили никаких уроков. Пока мы не выучим уроки, эта война не закончится", - подчеркнула певица.

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