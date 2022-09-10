На своей странице в Instagram певица разместила кадры из нового клипа, а также рассказала о премьере. Это первый музыкальный релиз артистки с начала полномасштабного российского вторжения.
Впервые песня «Все будет хорошо, Оля» прозвучала на концерте в киевском метро, где зрителям было тяжело сдержать слезы.
"Это эмоциональный хит в новом для певицы стиле, ведь новые времена нуждаются в новом звучании и новых месседжах. Спев на украинском и несколько изменив жанр, Оля Полякова сохранила главные признаки своей музыки - откровенность, исповедальность и абсолютную искренность со своим слушателем", - сказано пресс-релизе.
Музыку и слова к новой песне создала автор знаменитой «Королевы ночи» - Ольга Бажана. Сейчас в сотрудничестве с командой Поляковой Бажана пишет новый альбом для украинской суперзвезды.
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Поклонники в комментариях поддержали Полякову и восхищаются тем, как она звучит по-украински:
"Как хорошо звучит ее голос на украинском 😍";
"Мурашки по коже ❤️";
"Я себе всегда говорю что все будет хорошо, песня отличная";
"Очень мощно. До мурашек...Спасибо, Оля";
"С премьерой! Монтировал и рыдал! 💙💛🙏🏻".
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