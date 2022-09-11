Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила высказаться по поводу последних событий в стране. За три дня украинские защитники смогли освободить от оккупантов столько территорий, сколько преступники захватывали целых 120 дней.

Вся Украина радуется и поддерживает ВСУ, пока наши воины продвигаются вперед и отбивают обратно наши земли. По этому поводу решила высказаться и Ксения Мишина в Инстаграм:

«Слава нашим Героям! Надеюсь, в один день моя мечта осуществится – обнять В. Залужного! Сейчас освобождают Изюм, вот-вот Лисичанск… Скоро и Кремль наш будет, ваша вторая армия мира оказалась позором!» - эмоционально подметила Ксения.

Напомним, что ВСУ на данный момент не дают официальных сводок о продвижении войск в целях безопасности.

Нередко артистка впечатляет образами и говорит о том, как правильно ухаживать за лицом и телом.

«Начала курс корректирующего массажа. Столько разных методик, и я так давно мечтала иметь время для себя. И сейчас получила много сообщений в стиле: Ксения, зачем тебе этот массаж, у тебя же и так все хорошо? Но нет, девочки, мне конечно безумно приятно!» - говорит Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.