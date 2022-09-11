Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая продолжает жить заграницей и лишь издредка приезжает домой, активно ведет социальные сети. Также ведущая продолжает снимать свои интеревью с коллегами, нередко получая множество критики за шоу на русском языке.

В этот раз ведущая похвасталась, что скоро героем ее выпуска станет тот, кого она ждала целых четыре года.

«Мечтать не вредно, мечтать так важно! Как я мечтала всю войну о возможности снова снять полноценный #Экзамен на откровенность! И как мечтала последние четыре года о герое, согласившемся на большое откровенное интервью именно в эти времена… Поэтому stay tuned, если не угадали 😉» - пишет Ефросинина.

В сети отреагировали, в том числе и Соня Плакидюк, Оля Полякова и Даша Астафьева:

«Алиса спросила, у Маши аккаунт очумелые ручки?)))); Ручки мои! Твоя подруга никогда бы не вырезала так красиво те сердечки! 💙💛; Это сердечки для экзамена?; Судя по песне, новый герой "Экзамена" - Monatik!; Монатик😍; Не понимаю такого безумия многих от Монатика; Пожалуй, это Monatik».

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