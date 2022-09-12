В последнее время в сторис на своей странице в Instagram Варвара Кошевая частенько постит фото и видео со своим любимым, а также обменивается комментариями к постам. Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО немного рассказал о бойфренде дочери звезды "Квартал 95".

"Вообще Варвара с этим парнем встречалась еще до полномасштабного вторжения, и только недавно решилась его показать. Как зовут его и сколько ему лет, она не признается. Но видите, как аккуратно этот паренек обнимает Варю, потому что помнит, что ее папа - лучший друг президента", - говорит Демин.

Отметим, Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистичная, она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и чувству юмора.

Некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

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