Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танцв з зырками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео с дочкой Настей, и рассказала полезный лайфхак.

В ролике Екатерина остается за кадром, зато поклонники могут увидеть маленькую Настю в наряде балерины. Она поворачивается к маме спиной, и та начинает делать прическу всех балерины – гульку-равлик. Катя аккуратно расчесывает волосы дочки, затем собирает их в хвостик и начинает закручивать гульку.

В подписи к публикации Кухар написала: "Пост для мам будущих балетных звездочек. Есть время потренироваться к учебной неделе делать балетные гульки-улитки. Сняла вам туториал, как быстро и качественно это можно сделать. Сразу скажу: главное – это подбить руку, а дальше все пойдет как по маслу. Непослушные волосы можно закрепить тоненькой сеточкой перед фиксацией булавками. Тренируйтесь и все будет хорошо! А моя маленькая балерина готова к своим занятиям!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео балерины: "Красотка", "Маленькое солнышко", "Она тоже занимается балетом?", "Чувствуется безграничная любовь матери к ребенку. Счастья вам! Вы прекрасны", "Мамина звездочка", "Красивая, как мама", "Это уже генетически, когда папа и мама танцовщики высочайшего класса!".

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