Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после нескольких месяцев жизни за границей вернулась в Украину, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила видео с репетиции и сообщила, что снова собралась за границу.

Как видно в ролике, Настя запечатлена в студии, она то ли репетирует, то ли записывает свою новую песню "Кришталь" на украинском языке. Перед камерой артистка появилась в свободном красном наряде с черными полосками. Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

Как оказалось, Каменских собралась за границу, а именно в Испанию, где сейчас живет ее муж Потап, и в Азербайджан. В этих странах у артистки запланированы концерты. Обо всем этом она рассказала в подписи к публикации: "Музыка и встречи с вами для меня – это невероятная отрада. Каждая наша встреча – это те моменты, которые доказывают, что где бы мы ни были – мы едины, сильны и несокрушимы. С каждого приобретенного билета на мои концерты идет донат в помощь Украине. Поэтому я очень жду вас: 15/09 – Марбелья, 18/09 – Аликанте, 23/10 – Баку. До встречи! Вместе к победе".

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