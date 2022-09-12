Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Киеве, много выступает и принимает участие в волонтерских проектах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычным фото и своими переживаниями на фоне последних новостей с фронта.

На новой фотографии счастливая Наталья запечатлена в интересной локации, она присела в бархатное кресло и счастливо смеется. Перед камерой певица появилась в необычном ярком образе – на ней фиолетовое платье-пиджак с пайетками под которым видно голубой топ. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, в руках она держит газету.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Боимся даже в туалет зайти, чтобы не пропустить новость, как освобождают очередной город. У кого такое же? Поделитесь, как решаете проблему? Верим! Молимся! Ждем! Славим! ВСУ".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:" Молимся. Верим. Славилось. Донатим", "А я уже давно туда хожу с телефоном", "Молимся, верим!", "Слава героям", "Эти долгожданные события греют сердце нашей холодной осенью. Любим ВСУ", "Я сегодня от счастья плакала пол дня и очень радуюсь, наши воины лучшие", "Очень красивая!".

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