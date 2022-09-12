Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным снимками из новой фотосессии, а в подписи к ним выразила свои эмоции на 200-й день войны в Украине.

На новых фотографиях Иванна запечатлена в поле цветущих подсолнухов. Перед камерой она пояивлась в красивом свободном платье цвета хаки, за которым она скрыла идеальную фигуру. Роскошные длинные волосы девушки распущены и развеяны на ветру, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Онуфрийчук поделилась своими мыслями и рассказала, о чем мечтает: "200 дней, как мы держимся. Как мы боремся за каждый сантиметр нашей прекрасной земли. То, что делают наши ребята сейчас на фронте, отнимает язык. Невероятная благодарность, гордость и вера! И сколько бы дней этого ада не было за спиной, мы должны держаться до последнего. Должны быть крепким тылом для тех, кто ежедневно рискует и возлагает свою жизнь за нашу независимость. После самой темной ночи обязательно наступит солнечный день. И на нашей обожженной земле обязательно прорастут подсолнухи".

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