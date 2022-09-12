Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь, чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и нашел персонального тренера по бартеру.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram певец разместил пикантное фото, на котором позирует в своей новой арендованной квартире, сняв наполовину майку и выставив напоказ мышцы.

"Какой вкус йогурта?", - игриво подписал Лазановский фотографию, потому что на переднем плане в кадр "влезла" бутылка йогурта.

После этого поклонницы в сообщениях бурно отреагировали на такой кадр и певец решил поделиться некоторыми из комментариев: "Кратко о ваших ответах на предыдущий рассказ, кроме ответов о вкусе".

"Хотя здесь йогурт вообще лишний"; "Бросается в глаза очень чистоплотный гардероб"; "Что же ты делаешь? Сейчас все женщины своих мужчин покидают"; "Тут как бы ты хотел на йогурт посмотреть, то не получится"; "Ахаха, я действительно посмотрела, что в шкафу хорошо все висит, и подумала, что мне уже надо летнюю одежду забрать, а осеннюю положить", - писали Сергею Лазановскому.

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