На своей странице в Instagram певица разместила кадры с выступления в городе Аштод. В ходе концерта Полякова заговорила о войне в Украине и рассказала историю о браслете, подаренном ей маленькой девочкой, которой удалось спастись из Мариуполя. При этом во время речи несколько человек в зале начали возмущенно свистеть, не желая слышать правду.
"Несмотря на попытку закрыть мне рот и сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла 🤦♀️ на концерте в израильском Ашдоде, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений!", - подчеркнула Полякова.
"Благодарю, Израиль, спасибо Ашдод! Около 5000 человек пришло на праздник города, на котором кроме меня выступили израильские артисты, итальянские и легендарная Сандра. Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране 🙏", - добавила Оля.
Поклонники в комментариях поддержали артистку:
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"Благодарим за концерт! Для моих детей была честь сделать и подарить Вам браслет💙💛";
"Оля, вы очень крутая 🔥🔥мы были на этом мероприятии.. Вы – невероятная";
"Та сволочь еще и рот открывает….😡";
"Продавая билеты, надо всех предупреждать, что концерт только для любящих Украину! А не для путинских рабов".
Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом.
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