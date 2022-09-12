Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка під час війни залишилася в Україні, а нещодавно їй довелося звільнитися з роботи на телебаченні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала миле фото, а у підписі до нього поділилася несподіваною новиною – вона із чоловіком заснувала свій іменний благодійний фонд.

Як видно, свою новину Лілія проілюструвала чарівним фото, на якому з'явилася у незвичайному образі з посмішкою на обличчі. А у підписі до публікації телезірка розкрила подробиці.

За словами Ребрик, усю ту лють, яку під час війни відчувають усі, їм вдалося згенерувати на шалену енергію. "Тепер відчуваю достатньо сили, щоб захистити інших. Як і обіцяла, ділюся ще однією новиною, дуже важливою та хвилюючою – новиною про народження власного Благодійного Фонду", - розповіла зірка.

Телеведуча поділилася, що в неї є величезне бажання допомагати, але вже не точково, час від часу, а системно і постійно. При цьому вона додала, що війна закінчиться, а роботи із наслідками буде ще дуже багато.

"Наша мрія, щоб фонд став опорою жінкам і чоловікам, яких намагалася зламати війна і чиє життя вона докорінно змінила. Стати підтримкою талановитим дітям та молоді. Не забуваючи і про братів наших менших – тварин. Ми віримо, що разом із підопічними фонду збудуємо сильну, квітучу, незалежну та МИРНУ Україну. P.S. І це правда, що ця осінь для мене – час змін!", - підсумувала Лілія.

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