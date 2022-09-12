Останнім часом в сторіс на своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова частенько постить фото та відео зі своїм коханим, а також обмінюється коментарями до постів. Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО трохи розповів про бойфренда доньки зірки "Квартал 95".
"Взагалі Варвара з цим хлопцем зустрічалася ще до повномасштабного вторгення, і тільки нещодавно наважилася його показати. Як звуть його і скільки йому років, вона не зізнається. Але бачите, як акуратно цей хлопчина обіймає Варю, бо пам'ятає, що її тато — найкращий друг президента", — каже Дьомін.
Відзначимо, Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична, вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.
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Певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем.
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