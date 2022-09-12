Популярний український хореограф та багаторічний суддя шоу "Танців з зірками" Влад Яма, який з початку війни разом із дружиною та сином виїхав жити в Америку, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу танцівник виклав кадри із благодійного аукціону, провідним якого він став.

Як видно, на сцену Влад вийшов у гарній світлій вишиванці, на одному зі знімків він тримає в руках синьо-жовтий прапор. Шоумен зізнався, що вперше за 5 місяців вийшов на сцену. Також видно, що на благодійному вечорі відвідали інші українські зірки – Асія Ахат, Ірина Білик, Олег Скрипка.

У підписі до публікації Влад Яма розповів про цей захід: "Благодійний вечір в Майамі. Велика честь і відповідальність бути ведучим настільки важливого для України заходу. Артисти зібралися разом завдяки @help.ukraine.nyc та @fl4ua і зробили велику справу. Прапор з автографами зірок учасників концерту, вечеря з Іриною Білик і гітара Олега Скрипки - благодійні лоти продані по $4000 кожен! Не кажучи вже про вхідні квитки і QRкод допомоги. Ну і моє власне… За 5 місяців я вперше вийшов на сцену. Ніколи не забуду останні секунди з мікрофоном і сценарієм в руках… Чекаючи слів «Доброго вечора, ми з України!…». Попереду ще багато благодійних проектів, але сподіваюсь, що це будуть збори вже не на армію, а на відбудову зрйнованих міст…".

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